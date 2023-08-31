客家文學花園今年搭配浪漫台三線藝術季首度開放。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗縣府持續爭取經費打造客家文學花園。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉觀光新亮點「客家文學花園」，今年配合客家委員會舉辦浪漫台三線藝術季，首度對外開放，期間在文學花園展出大型石虎立體藝術作品《望鄉》，是民眾熱門打卡景點，經客委會與苗栗縣府達成共識，確定保留「大石虎」，讓民眾可繼續造訪參觀，另，縣府也持續爭取近3億元，持續辦理規畫客家文學花園第3期工程。

客委會今年橫跨台北、桃園、新竹、苗栗及台中5縣市，辦理浪漫台3線藝術季，展出國內外藝術家大型創作，今年吸引逾150萬人次參觀，為期65天的展期，日前27日圓滿落幕，苗栗縣有6個鄉鎮共8處展區，其中客家文學花園是最大展區。

台灣藝術家廖建忠大型戶外創作「望鄉」，展出在客家文學花園之中，以不繡鋼、夜光漆製作，展現石虎回頭望向遠山棲地的模樣，傳達關心石虎生存及生態環境面臨危機的省思與呼喚，該作品吸引不少民眾拍照留念，目前也確定完整保留。

苗栗縣文化觀光局指出，除保存大石虎藝術創作，未來客家文學花園區將持續對外開放，園區面積近20公頃，可提供遊客遊走休憩，並開放公廁等設施，遊客服務中心因內部仍持續整修則暫不開放。

文觀局表示，園區開發計畫，爭取客委會補助分3期興建，現已斥資約1.4億元完成1、2期工程，包括區內道路、停車空間、活動廣場、賞景步道、休憩設施、濕地水岸景觀、意象梯田、遊客中心等設施都已相繼完成。

目前規畫中第3期工程，將施設園區內花園景觀、停車場及入口綠美化、客家文學館及其周邊景觀設計，將以自然荒野手法，打造兼具人文、自然景觀的客家文化特色「荒野花園」，計畫總經費近3億元，將爭取中央補助辦理。