苗栗縣加水站衛生管理自治條例實施13年多，由於部分條例內容已不符合時宜，且衛福部已另訂食品良好衛生規範準則，加以盛裝飲用水商業同業公會提出回歸中央管理的訴求，縣府5日舉辦縣務會議，自治條例經討論通過後宣布廢止。另有關竹苗區國中會考免試入學超額比序機制，縣長鍾東錦表達維持目前的三級制，以維護苗栗子弟升學權益的立場。

有關衛生局廢止苗栗縣加水站衛生管理自治條例提案，衛生局局長張蕊仙表示，該條例已施行13年多，然隨著民眾對食品安全衛生的重視，衛福部也訂有食品良好衛生規範準則，原自治條例部分內容已不合時宜，加上盛裝飲用水商業同業公會及縣議會也提出廢止條例訴求，盼回歸中央食品安全衛生管理法管理。會中討論後通過，自治條例將走入歷史。

另外，家長與學生關切並引發熱議的竹苗區國中會考免試入學制度，目前超額比序採三級制，但仍有部分家長主張比照基北區採七級積分制，經竹縣教育局模擬分析發現，若改採七級制將有近9成學生受影響，且高達49％的學生排序後退。

由於苗栗有不少偏鄉學校，縣長鍾東錦數度與新竹縣政府溝通後，認為應持續採用原來的三級制，才能保障更多子弟的升學權益。