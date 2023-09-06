當孕婦對胎兒輕聲說話時，胎兒一般會在腹中伸展肢體做出回應，因而使得「胎教」在近年來逐漸風行。如何進行胎教才是正確又有效？金門縣衛生局即起正式推行0歲胎教指導服務，由專業人員一對一指導懷孕婦女及其家人常見的胎教進行方式，讓您輕鬆學會胎教，歡迎「準媽媽」們上網預約服務(網址： https://reurl.cc/QX0Dy5)。

衛生局指出，大部分人聽到「胎教」這兩個字，都會把它和音樂劃上等號，但其實胎教包含了許多層面，包括胎動時的撫觸、對寶寶說話都是胎教的一環。該局為培養「準父母」的親職能力，增進親子依附關係，即起正式推行0歲胎教指導服務，由專業人員指導準父母「閱讀胎教」及「音樂胎教」。

衛生局說明，「閱讀胎教」顧名思義就是透過朗讀書本的方式，讓寶寶參與閱讀的過程，透過朗讀書本內容的過程，不僅讓準父母能放鬆，還能讓寶寶熟識父母的聲音，亦能培養閱讀習慣，為後續的育兒做好準備。

另市售許多專門給孕婦聽的「胎教音樂」，多以古典樂或放鬆的音樂為主流。衛生局表示，胎教音樂不一定要選擇古典音樂，只要是媽咪自己喜歡的音樂即可，藉由優美和諧的健康音樂，母體就會分泌一些好的荷爾蒙，且能調節孕婦血液流量和使神經細胞有興奮作用，進而改善胎盤供血狀況，促進胎兒發育成長。

衛生局強調，無論哪一種胎教方式，都建議由「準父母」與胎兒共同進行的，而非母親一人的事，透過父母親的胎教行為，讓胎兒提早感受到外在的世界，感受到父母的愛與期待。

衛生局表示，0歲胎教指導服務地點設置於金湖鎮社會福利服務中心哺集乳室內(衛生行政大樓2F；金湖鎮新市里中正路1-1號)，備有懷孕生產、胎兒教育訓練、故事繪本等相關書籍，為使孕媽咪能在胎教進行過程中放鬆心情；另準備藍芽故事機，可依孕媽咪喜好播放多首古典胎教音樂。

若準父母有興趣想瞭解0歲胎教進行方式，可上網預約專人服務(網址： https://reurl.cc/QX0Dy5)進入預約頁面，服務時間為每週一至週五(上午9時至11時、下午14時至16時)，另提供0歲教育線上諮詢專線，請洽詢電話082-338863轉260蔡小姐或737邱小姐，由專業人員提供線上諮詢指導。