古崗社區發展協會也特別準備感謝狀及兩瓶珍藏十多年的「古崗學校校友回娘家」紀念酒，回贈給獅子會。(于家麒攝)

出生於金門古崗村的董湘玲(左二)事業有成，率高雄市河邊獅子會獅友們返回故鄉進行公益之旅。(于家麒攝)

獅友們前往供餐廚房與志工媽媽們話家常，瞭解平常社區共餐業務的運作狀況。(于家麒攝)

眾人並在社區前合影留念，為此次公益之行畫下完美的句點。(于家麒攝)

出生於金門縣古崗村的董湘玲，國中畢業即赴台半工半讀，近年來投資順利、事業有成，為回饋鄉里，今(7)日上午特別率高雄市河邊獅子會獅友們返回故鄉進行公益之旅，慨捐新台幣十萬元以協助古崗社區關懷據點之運作。董湘玲說，希望此舉能夠拋磚引玉，讓更多人關注離島地區的社區事務及老人照護等議題，在行有餘力之際也能多協助地方之發展。

高雄市河邊獅子會一行20多名獅友今日一早專程由台灣飛抵金門展開公益關懷回饋活動，第一站就來到會長董湘玲出生的故鄉-古崗村，獅友團一下車就受到村老董水涼與鄉親們，以及身兼社區顧問的金門縣議員董森堡等人的熱情歡迎。過程中，董湘玲也代表高雄市河邊獅子會捐助十萬元給社區發展協會以利會務之推展，同時前往供餐廚房與志工媽媽們話家常，瞭解平常社區共餐業務的運作狀況。

董湘玲說，她自小出生在小古崗村，後來因為工作及就業關係舉家遷台，因此家人對於家鄉有很深的情感；年輕時，父親與祖母就曾提醒叮嚀她，將來如果事業有成一定要回故鄉古崗看看，為自己的家鄉盡點心力。因此在她就任獅子會長後，第一個想到的就是回家做公益；這次特別號召會內成員集資捐助社區，希望能協助關懷據點、老人供餐、健康照護等業務工作。

古崗社區發展協會也特別準備感謝狀及兩瓶珍藏十多年的「古崗學校校友回娘家」紀念酒回贈給獅子會，感謝他們對於社區業務運作之協助。

議員董森堡也代表社區感謝高雄市河邊獅子會長董湘玲的義舉，還有參與此行公益活動的國際獅子會300E複合區第二副議長鄭玉珠、300E-3區分區主席陳忠勝、國際獅子會300E-3區前副總監鄭文浩、高雄市河邊獅子會許淯婷、朱凌宜、劉玉齡、李祉英、許宴禔等多位前會長、以及獅姊尤春梅的幫忙。古崗社區也特別準備廣東粥與油條讓來訪的貴賓們品嘗金門道地的美食；眾人並在社區前合影留念，為此次公益之行畫下完美的句點。