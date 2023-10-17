以色列本月7日正值年度節慶尾聲之際突遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）襲擊，第一時間措手不及。兵強馬壯的以色列第一時間何以未能阻止哈瑪斯進攻，令許多人費解。以色列媒體報導，以軍瞭望兵透露，此前早已多次向上通報邊境沿線有不尋常狀況卻未獲正視，上級還奚落哈瑪斯「只是小流氓一群，成不了事兒」。

《耶路撒冷時報》周二（17日）引述以色列N12新聞網站報導，以軍一名瞭望兵透露，哈瑪斯突襲的前一天「我看到有人拿著地圖」：「他們看向邊境圍籬指指點點。我告訴每一個人『會有狀況，我看到他們在籌畫些什麼』。我注意到前線有異狀。我甚至以玩笑口吻告訴我隔壁的同袍：『你聽我一句，他們就要突襲我們的哨點了。』看起來就是很不尋常。」

這名瞭望兵還說，即使她示警了，上級對她的擔憂不僅「置之不理」，還對她說「哈瑪斯不過是一群流氓混混，什麼也做不了」。

哈瑪斯7日對以色列發動奇襲，以色列第一時間措手不及。

這名爆料的瞭望兵強調，當時看到的景象很不尋常，邊境的另一端有大量演練，「我們平常老是像在看電視畫面那般看著他們練習，挺好玩的」，然而看著對方演練的景象，以軍這廂的守哨也會說「有一天這些演習的對象會是我們，我們還這麼不當一回事嗎？」

這名瞭望兵回憶：「他們演練的內容，我記得一清二楚：射擊、趴地扔手榴彈。結果這些演練真的發生在我身上了，他們朝我扔手榴彈。」

她還說，哈瑪斯此番突襲之前的1個月，當地屯墾活動「看起來很詭異」：「我拍下的畫面可以佐證。我把自己看到的大小動作悉數向上級報告，長官們對我說：『這沒什麼，他們就是農人，在那裏開墾農地。』我說：『不，那不是農地，那裏有一群平民，看起來很不對勁。」

報導指，哈瑪斯發動這場奇襲之前的1個月內，加薩走廊邊境三天兩頭就有巴勒斯坦人製造混亂，投擲爆裂物、燒輪胎、破壞邊境圍籬。

以色列國防軍發言人周日（15日）說，以軍加薩師的瞭望兵最先察覺哈瑪斯恐怖分子滲透進入以色列境內，並迅速通報部隊從遠處以射擊系統開火：「瞭望單位從以前到現在一直採取精準、專業、警覺的行動，伺機接觸並消滅恐怖份子，即使自身遭遇攻擊也一樣。」