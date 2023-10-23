以色列軍方今天宣布，地面部隊連夜對加薩走廊發動有限攻擊行動，且其攻擊重點鎖定巴勒斯坦武裝分子準備反擊以軍入侵行動的集結地點。

路透社報導，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）昨天表示，其戰士與滲透到加薩南部地區的以軍裝甲部隊交戰，並摧毀了一些以軍裝備。以色列則未對此發表評論。

在說明以軍最新地面行動的電視記者會中，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）並說，現已確認共有222人在10月7日的哈瑪斯跨境突襲中被扣為人質。

他說，以國的「戰車和步兵部隊連夜展開突襲。這些攻擊行動殲滅了正為下一階段戰爭預做準備的恐怖分子小隊」。他還稱，以軍的入侵行動已經「深入」加薩。

他指出，突襲行動有助「失蹤人員和人質相關情報的定位和搜索工作」，也有助了解「恐怖分子正在哪裡集結，他們正在哪裡進行整備，以應對戰爭的下一階段。我們的目標就是減少這些威脅」。

哈加里強調，以軍的戰備狀態正在提升，且「一直在增強」。他的這番談話強化了外界對集結在加薩周邊以軍發動全面性地面入侵的預期。

另一方面，據駐埃及和加薩的法新社記者，一支援助車隊今天越過拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing），進入遭圍困的加薩地區，這是自10月7日戰爭爆發以來進入加薩的第3支援助車隊。

據埃及紅新月會（ERC），在本月21日和22日進入加薩的卡車總數為34輛。法新社記者說，今天則有逾12輛卡車進入加薩。

聯合國表示，由於戰鬥仍在持續，每天至少需要100輛卡車，才能滿足加薩240萬居民的基本需求。迄今這場衝突已造成數千人喪生。