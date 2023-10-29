巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）挾持220多人當俘虜，家屬擔心以色列在加薩走廊（Gaza Strip）的軍事行動恐危及人質性命，今天要求以色列政府給一個交代。

法新社報導，在人質家屬威脅將發動街頭抗爭，讓外界聽到他們絕望心聲後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天暫時放下戰爭準備工作，匆匆安排與人質家屬會面。

根據總理辦公室發布的影片，尼坦雅胡並未做出任何承諾，但他告訴家屬說，「我們將窮盡一切可能讓他們（人質）回家」。

尼坦雅胡補充說，找到這些人質是以色列軍事行動「整體的一環」。

哈瑪斯7日對以色列發動突襲行動，殺害多為平民的1400人；以色列隨後針對哈瑪斯控制的加薩（Gaza）發動報復性行動，迄今已造成7703人喪生，死者同樣多為平民，且超過3500人為孩童。

以色列政府表示，有超過20國的229人在7日當天遭哈瑪斯擄為人質，遭擄的人質年紀從幾個月大的嬰孩到80多歲老人都有。

上述所說的229名人質，並不確定是否包括後來獲釋的2名以色列人和2名美國人。

而哈瑪斯軍事部門則說，以色列日復一日對加薩的攻擊，導致「近50名」人質喪生。

人質家屬說，政府幾乎沒有與他們聯絡。一名38歲民眾說，自己表親被擄，但「我們對他們現況一無所知。我們不知道他們有沒有中彈，有沒有看醫生，或有沒有東西吃」。

路透社報導，以色列今天表示，遭哈瑪斯擄走的人質中，過半持有來自25個不同國家的護照，許多據信是以色列和另一國的雙重國籍人士。

據信人質被藏在加薩走廊內，有可能在哈瑪斯在當地打造的錯綜隧道之中。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1121029