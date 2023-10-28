巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）本月7日自加薩走廊邊境突襲以色列，引爆戰火。以軍對加薩狂轟濫炸多日之後，地面部隊周六（28日）搭配強力空襲大舉攻進加薩，通訊完全中斷。戰地記者描述，加薩走廊北部全面陷入混亂，到處充斥驚懼恐慌，救護車只能駛往爆炸發生的方向去救人；不論這是否就是「大規模地面戰」，至少是一場時間拉得很長的突襲行動。

戰事周六進入第22天，英國廣播公司（BBC）在加薩走廊的特派員阿布洛夫（Rushdi Abualouf）從南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）設法回報，加薩走廊北部發生大規模轟炸，「規模前所未見」，巨焰沖天，似乎是不同類型砲彈與炸彈引起，「這裡的醫院救護車駕駛告訴我，他們無法與任何人取得連繫，只能朝著爆炸方向駛去」。他描述，到處充滿恐慌情緒，即使在空襲比北部少的甘尤尼斯，人們也無法與身在其他地帶的親友聯繫，當地完全斷話斷網。

以色列與加薩走廊邊境可見以軍夜間朝加薩猛轟的火光。

阿布洛夫說，以色列已切斷所有通訊線路，包括手機、網路均告中斷，甘尤尼斯原本應該是加薩走廊相對安全的地帶，也同樣陷入「恐慌、憂懼、混亂」。加薩走廊的巴勒斯坦人不僅徹底與外界隔絕，彼此也處於失聯狀態；醫院與當局同樣無法取得聯繫，因此傷亡最新數據暫時不得而知。

阿布洛夫表示，加薩北部與加薩市（Gaza City）在以軍這波猛轟之中首當其衝，當地一家仍在運作的電台聲稱北部4個地區發生大規模爆炸，居民直指爆炸規模與強度在當地「前所未見」，大家很擔心以軍下一階段地面進攻何時爆發。

lsraeli warplanes bomb civilians’ houses in Jabalia, northern Gaza Strip. pic.twitter.com/pPQr2g5eVJ — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 28, 2023

以軍至少已連續2晚夜襲加薩。這番「擴大地面攻擊」到底算不算大規模陸戰？人在以色列南部基地的BBC國際新聞編輯波溫（Jeremy Bowen）說，不管是「大幅延長的突襲」或「地面進攻」，這無疑是一次大型軍事行動。他認為，以軍目前的做法可能是採小面積逐步「清理」加薩，根據前晚以色列軍方發言內容研判，以軍似乎要強調部隊持續推進，這是一場「報復」。

波溫說，以軍從加薩走廊東北部城鎮貝特漢諾（Beit Hanoun）往南推進，周六轟炸集中在加薩北部，但加薩南北僅41公里長，很遠的地方也能聽見爆炸聲。據他了解，以軍周六上午仍在加薩北部攻擊、可能正在持續清除哈瑪斯藏身的地道，以軍可能也派出特種部隊尋找目標讓空中火力打擊。坦克車在白天比較容易受到攻擊，以軍可能會暫時撤回一部分。