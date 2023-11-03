新北市三重區一名白髮蒼蒼綁馬尾的朱男（70歲），這個月1日晚上，趁救護人員執行緊急救護時，偷走救護車上的「椅式擔架」，救護人員結束勤務返回消防分隊時，發現救護車內的椅式擔架不見，調閱行車紀錄器，發現畫面中只出現一隻手，物品就被偷走了，立即報警，警方調閱周遭監視器，於今天清晨將朱男逮捕依法究辦。
據了解，這名馬尾朱男（70歲）當天晚上7時許，在新北市三重區分子尾街其住處外面，見新北市消防局救護車在隔壁執行救護勤務，朱男趁著救護人員不在車上，巧妙避開救護車內行車紀錄器，伸手將一張「椅式擔架」給偷走，隨即快步拿回家裡藏放。
當天晚上救護人員結束勤務返回消防分隊整理器材，發現救護車上的「椅式擔架」失蹤了，急忙調閱救護車上行車紀錄器查看，赫見一名滿頭白髮綁著馬尾的男子，巧妙避開救護車上行車紀錄器，伸出一隻手物品給偷走，救護人員趕緊向轄區派出所報案。
警方獲報重回現場查看，並向當天救護車臨停位置旁的住戶詢問「可以調閱你們家外面監視器畫面看看嗎？」，但被屋主朱男表示「壞掉了」直接拒絕，警方只好返回所內。不過員警返回所內，再度檢視救護車行車紀錄器那個白髮馬尾竊賊身形，怎麼跟朱男頗為神似。
今天清晨5時許，員警再度回到朱男住處向朱詢問，只見朱男神色有異，隨後坦承是他偷走，隨後在朱男家中尋獲失竊椅式擔架，一併帶回偵辦。偵詢時朱男坦承犯行，對於為何要偷朱男則辯稱「自己也不知道」警詢後依竊盜罪嫌函送朱男法辦。
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