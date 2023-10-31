新北市三重區正義北路上的KTV，日前（28日）早上9時許，發生客人離場時因酒醉，互看不順眼，而演變的持刀傷人案件，警方當時獲報到場，立即協助傷者送醫，並立即掌握傷人的嫌犯身分，於1小時內就將嫌犯逮捕歸案，全案後依涉嫌傷害罪及社會秩序維護法函請新北地檢署偵辦。

據了解，此案件受傷的楊男（43歲）歡唱完正要離開的時候，突然對著正在等計程車的林男（25歲）嗆聲，不斷大聲飆罵三字經，引起林男不滿，持隨身攜帶的折疊刀直接攻擊楊男，導致楊男雙手及臉部都有被刀劃傷，林男則在警方趕到現場前就離去，所幸楊男送醫急救後已無大礙。

楊男因為酒醉，走出KTV就對林男大罵。（警方提供）

轄區三重分局表示，當時獲報該KTV有傷人打鬥事件，立即請快打部隊到場，但當時只剩下傷者留在現場，立即請救護車協助送醫，隨即調閱監視器，釐清傷人者的身分，不到1小時就在林男住處將人逮捕，並起出犯案折疊刀一把，全案詢後依涉嫌傷害罪及社會秩序維護法函請新北地檢署偵辦。

警方在林男家中起出的折疊刀。（警方提供）

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