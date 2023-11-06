台東市區某連鎖KTV昨日凌晨驚傳顧客群毆，衝突雙方互不相識，分別為台東在地人及外縣市遊客，疑似上下樓梯時，因讓路問題爆發口角，推擠扭打畫面被民眾全都錄，警方獲悉到場時，2派人馬已鳥獸散，目前掌握滋事者3人，通知到案說明，將依妨害社會秩序維護法送辦。

昨日凌晨12點，位在台東市中正路上的連鎖KTV店，多名男性顧客在大廳樓梯口處大打出手，不斷出拳互毆，甚至扭打在地，場面相當火爆，被店外民眾全程錄下PO網，台東警察分局快打部隊抵達時，滋事者均已離開現場。

台東警察分局表示，經調查雙方互不認識，因在上下樓梯時口角引發爭執，無幫派、不良組合涉入。

據了解，雙方人馬分別為台東在地人及外縣市遊客；由於事發非營業時間，周邊店家均無目擊衝突，僅私下表示「KTV打架不意外」。

台東警方目前掌握滋事者3人，通知到案說明，而整起暴力衝突事件警方未獲民眾報案，初判無人受傷，但仍將於訊後，依妨害社會秩序維護法，移送偵辦。