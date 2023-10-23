市調機構Stone Partners指出，蘋果明年將首次在 iPad Pro 機型上應用 OLED 面板，OLED 將會按照 iPad mini、iPad Air 的順序逐步應用，預計會擴大到更多產品線。

外媒指出，11 英吋和 13 英吋 iPad Pro 機型都將配備 OLED 面板，供應商包括 LG 顯示和三星顯示，其中 LG 顯示將為 11 英吋和 13 英吋產品供應 OLED，而三星顯示將為 11 英吋機型提供 OLED，LGD 訂單量為 600 萬台，三星顯示為 400 萬台。

LG Display 已收到為 iPad Air 和 mini 供應 OLED的要求，但由於缺乏產能，因此正處於必須在 Air 和 mini 型號之間做出選擇的十字路口」。

蘋果已經開始對四種類型的可折疊產品進行深入評估，包括 Flip 和 Fold，預計到 2027 年左右，他們將能夠推出當前市場預期的特定可折疊產品。蘋果已經開始認真考慮推出四種類型的可折疊產品，包括翻蓋式和可折疊式，開發一款產品需要三年以上的時間，因此，如果明年正式開始開發，預計要到 2027 年左右才能看到目前市場期待的具體可折疊產品。

蘋果公司設想中的折疊屏產品是用於平板電腦和筆記本電腦等大屏設備，而不是智能手機。