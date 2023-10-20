金壯龍表示，中國支持建設開放型世界經濟，將全面取消製造業領域外資准入限制措施，擴大數位產品等市場准入。

他表示，希望蘋果公司繼續紮根中國、投資中國，進一步提高對中合作層次和水平，積極參與中國新型工業化進程，實現互利共贏。

庫克則表示，蘋果公司願意積極參與中國經濟高質量發展，在中國持續推進綠色製造、智慧製造，不斷豐富開發者生態，支持產業鏈供應鏈夥伴共同成長。工信部有關司局負責人都參加了這場會見。