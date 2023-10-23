消防人員展開救援，架梯並利用繩索下到溝底將摔落的女子救起。（翻攝畫面）

消防人員展開救援，架梯並利用繩索下到溝底將摔落的女子救起。（翻攝畫面）

新北市五股區四維路昨（22）日晚間10時30分許發生一起感情糾紛，60歲女子酒後疑似與男友吵架，竟突然跳下5公尺深的圳溝，男友見狀立即報案，警消趕抵現場，發現女子左腳踝變形及背部疼痛，意識清楚，消防隊員將女子救起送醫，幸無生命危險。

據了解，60歲女子昨晚相約在58歲男友工廠旁談心喝酒，兩人因起口角糾紛，女子情緒激動，縱身從護欄跳下5公尺深的鴨母港溝，溝底長滿綠草已無河水，男友嚇到趕緊報案，消防局獲報派遣蘆洲、更寮及慈福分隊共7車19人前往救援。

消防隊員到場緊急架雙節梯並利用繩索下到溝底，再以頸圈、長臂板固定將女子救起，救援期間女子口中還不斷碎念有詞，明顯酒醉，立刻送往台北醫院救治，警方獲報也到場了解女子無生命危險，現場無其他狀況便離開。

新北市消防局表示，若遇高處墜落傷或高能量傷害機轉案件，勿隨意移動患者恐造成二次傷害，當下應注意患者意識狀況及呼吸問題，並立即撥打119協助救援。撥打119報案需詳述人、事、時、地、物及所需之協助，若無詳細地址可藉由路燈編號或附近大型標的物作為地點依據。

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