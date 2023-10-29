高市府青年局推薦一系列極具特色的青創旅宿，其中，熱愛自助旅行的情侶Nato與Trista返鄉後，藉由青創貸款承租改造60多年歷史的老旅社「鶴宮寓」。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府青年局推薦一系列極具特色的青創旅宿，其中，熱愛自助旅行的情侶Nato與Trista返鄉後，藉由青創貸款承租改造60多年歷史的老旅社「鶴宮寓」。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府青年局推薦一系列極具特色的青創旅宿，其中，熱愛自助旅行的情侶Nato與Trista返鄉後，藉由青創貸款承租改造60多年歷史的老旅社「鶴宮寓」。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府青年局推薦一系列極具特色的青創旅宿，其中，熱愛自助旅行的情侶Nato與Trista返鄉後，藉由青創貸款承租改造60多年歷史的老旅社「鶴宮寓」。（高市府青年局提供／洪浩軒高雄傳真）

國際知名搖滾天團「Coldplay酷玩」雙11將於高雄開唱，為了迎接各地旅客，高市府青年局特別推薦一系列極具特色的青創旅宿，其中，熱愛自助旅行的情侶Nato與Trista返鄉後，藉由青創貸款承租改造60多年歷史的老旅社「鶴宮寓」，遊客到高雄不妨前來體驗老新共榮的獨特旅宿。

青年局介紹，「鶴宮寓 ho̍k house」鄰近高雄捷運美麗島站，步行僅需3分鐘，前身「鶴宮大旅社」是1960年代少數擁有現代設備的旅館，原經營者移居美國後，空間曾做為火鍋店。此地見證大港埔（新興區舊稱）最興盛繁華的歷史，佇立在城市街角超過半個世紀，看照這座城市。

青年局指出，「鶴宮寓」創辦人Nato與Trista是一對熱愛自助旅行的情侶，他們走過千山萬水，最後還是返鄉落腳高雄。而高雄是他們這輩子最心心念念的地方。10年前他們搭上背包客棧風潮，先回鄉開設Hostel，後來因緣際會發現「鶴宮大旅社」這幢美麗的房子。

Nato與Trista承租「鶴宮大旅社」後順著既有氣質改建，維持「鶴爺爺」的歲月紋理，門口懸掛著60年前「鶴宮大旅社」的金色招牌，一樓設置「龜時間 goöod time」咖啡廳，「鶴宮寓」以和洋融合呈現15間房，滿足單身或家庭旅客，亦提供多元居住方案，希望以悠然自在的空間、在地食材的講究料理，成為到訪高雄推開的第一扇門，溫暖旅人身心。

Nato與Trista表示，疫情期間真的是旅宿業者資金周轉非常艱困的時期，非常感謝高市府青年局推出青創貸款的利息補貼政策，讓他們得以在這個階段安心度過，也減輕資金負擔。

青年局長張以理指出，感謝年輕人願意回高雄打拼，打造屬於自己的理想生活，青年局將持續透過「雄挺利」的利息補貼、青創補助等資源挹注，減緩青創業者草創時期的壓力，讓年輕人以創意及努力延續高雄舊有建築的老靈魂，並賦予新生命。