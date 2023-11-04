疫情解封後旅遊需求爆發，卻面臨「史上最大缺工潮」，業者頻向政府喊話，盼開放外籍移工補足人力缺口；勞動部近期正在檢視交通部所提的旅宿業開放移工評估報告，但全案暫無具體時間表。

目前外界對於旅宿業開放移工的疑慮，包括質疑飯店業薪資待遇不足，以及飯店業選工挑工而非缺工，並擔憂排擠本國勞力、拉低薪資水準，更影響中高齡及二度就業婦女等。

飯店業缺工是否因為待遇不足？政大勞工所教授成之約對中央社記者表示，「其實就算薪水再提高，房務人員的工作勞累程度和時間長度，還是相對不受求職者青睞」，一樣薪資的條件，求職者絕對可以找到更輕鬆或更具發展性的工作。

他指出，關鍵可能在於房務工作太累、太辛苦，業者或政府應開發或導入更省時省力的工具，減輕勞務負擔，「可能會比拉高薪資更有用」。

台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆也認為，旅宿業人力短缺，導致旅宿業既有員工的工作強度加大，但與加薪幅度不成正比，會對疫情期間離開旅宿業的人繼續產生推力、不願意回去。

對於旅宿業要不要開放移工，成之約持保留的保守立場。他說，除非旅宿業者和政府已窮盡各項手段之後，還存在缺工問題，才建議考慮鬆綁政策、引進移工。

他表示，目前看來旅宿業開放移工有定額限制，但未來在市場競爭下，每家業者都希望以更廉價成本取得勞動力，屆時移工人數只會愈來愈多，「排擠到本國勞動力、影響中高齡及二度就業婦女，造成旅宿業薪資成長停滯、甚至拉低薪資，都是遲早的事」。

辛炳隆也認為，旅宿業為緩解缺工而提高待遇，有助於解決台灣低薪問題；但開放移工後，好不容易拉高的薪資恐怕會打回原形，「政府應詳盡去探討媒合不成功原因，再好好想想是否真要開放旅宿業聘請移工」。

另有聲浪認為，飯店業者根本是「選工、挑工不是缺工」；勞動部去年為解決旅宿業缺工，以就業服務站專案媒合，但媒合率不到4成，數據似乎顯示「產業雖有缺工，但還是有人要做」。

觀光署分析，媒合率不佳主因是中高齡者體力無法負荷，年輕人多數希望以兼職方式，能有較多彈性額外從事外送等工作，即便媒合到也做不久；顯示旅宿人力需求與供給存在不小落差。

成之約建議，產官應該聯手繼續開發「潛在勞動力」，除了建教生、中高齡與二度就業人士，還可開發女性和新住民等勞動力；政府也該檢討媒合求職者與業者職務空缺的管道和配套措施，例如縮短流程、放寬條件，多管齊下緩解缺工。

事實上，相較疫後初期，目前飯店業人力靠著引進外籍生、中高齡與二度就業人士，還有提高薪資與福利等措施，有稍微緩解人力缺口，但還是無法完全解決缺工問題；且除了旅宿業、餐飲業，營建製造業、教育業也都全面「大缺工」，該如何在保障本國勞工權益下化解根本問題，考驗著政府與各界的智慧。