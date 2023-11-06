立委王婉諭今與台灣勞工陣線、全國產業總工會開記者會，表達「強烈反對旅宿業開放移工」的立場，擔憂引進移工後，觀光業低薪環境將惡化。（時代力量黨團提供）

全台旅宿業者近日因缺工，要求政府開放移工來搶救國旅，交通部觀光署正式提案向勞動部申請開放移工。立委王婉諭今與台灣勞工陣線、全國產業總工會開記者會，表達「強烈反對旅宿業開放移工」的立場，擔憂引進移工後，觀光業低薪環境將惡化。

王婉諭指出，勞動部今年啟動旅宿業專案媒合計畫，只要北部地區月薪達3萬、其他地區達2.8萬以上，就可以推介職缺，在薪資條件如此寬鬆下，勞動部推介5300多人，業者卻只雇用449人，9成求職者都未被錄取，還有35％求職者反映，根本沒有收到面試通知，質疑是找勞工或奴工？

王婉諭指出，若引進移工填補職缺，原本低薪的旅宿業勞工薪資將會被愈壓愈低，就連二度就業婦女、中高齡勞工，也難找到合理待遇工作，加劇國人低薪和失業問題，更嚴重的是破窗效應，未來不想調薪的雇主都喊著缺工、要移工口號，破壞經濟和產業發展。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋則指出，2023年上半年旅宿業整體住客人次達3808萬人次，已快回到疫情前水準，但觀光旅館均房價卻從2019年3698元漲到4618元，漲幅近25％，一般旅館也從2156元漲到2647元，增幅近23％，業者ㄧ邊收取高額住宿費，卻只給勞工基本工資，甚至還伸手要補助，正是這種集體貪婪操控價格的心態，造成通貨膨脹。

楊書瑋表示，旅宿業平均起薪僅有2.8萬，為各類別行業當中最低，旅宿業面臨缺工就應提高勞動條件，此外，觀光旅館業有與高職合作，有大量使用建教合作生的情況，但惡劣勞動條件，使畢業後的建教生留用率僅有6％，可見旅宿業的過勞低薪和勞動條件不改善，就算開放移工也不會解決問題。

全國產業總工會政策部主任李佳育表示，一旦旅宿業房務開放移工，餐飲業及相關服務業可能跟進要求開放，擔憂引進移工，恐排擠本國勞工就業機會，在勞動力市場供不應求、勞工薪資議價能力提高時，觀光署卻配合業者擴大引進移工，恐扼殺台灣勞工爭取調高薪資與工作條件的機會。

李佳育呼籲，我國目前正處於觀光旅宿業勞動環境重盤檢討的重要時機，交通部應上緊發條輔導業者轉型升級，勞動部也應妥善評估人力需求並把關勞動條件，而非開放移工讓旅宿業的勞動環境向下沉淪。