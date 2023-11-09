近年來國旅無論是價格還是品質，都為民眾所詬病，直言去國外玩划算許多。對此立委王婉諭更分享一個「國旅鬼故事」，表示國旅住宿價格上漲25%，但旅遊業勞工起薪卻僅3萬，怒轟業者只想找奴工，還好意思抱怨人手不足。

王婉諭在臉書發文「來說一個關於台灣國旅的鬼故事」，她表示今年上半年統計，國旅旅館房價平均高達4618元，比疫情時期大漲25%，民眾住好一點動輒破萬，品質還參差不齊，連自己帶孩子出去玩都要猶豫。

王婉諭表示，國旅除了高房價外，低薪問題還更誇張，她指出，根據勞動部統計，住宿業勞工起薪只有3萬元，年薪中位數僅36.8萬，遠遠不如其他行業。王痛批業者「開了這麼低的薪水，還一直出來抱怨人手不足，沒人要做，要求政府幫忙」。離譜的是，政府協助補貼、媒合，薪資依舊沒提升，業者竟刷掉9成政府媒合的人，真的是見鬼，怒批「你們缺的是勞工，還是廉價勞工？」

王婉諭說，業者現在把歪腦筋動到外籍勞工身上，要求開放旅宿業移工，交通部觀光署竟然還真的配合業者向勞動部提案，「住宿費用一直漲，卻不願提高勞工薪水，還要求勞工要吃苦耐勞，你們找的根本是奴工」，她喊話不要反過來當業者的幫兇，放任旅宿業「高房價、低薪」的問題持續惡化。