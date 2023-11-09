桃園市新屋區笨港里有業者將興建雞肉電宰與加工廠，引起居民反彈，擔憂影響環境衛生與交通，近300里民今赴農業部陳情。對此，業者回應，新廠將以歐美智慧現代化科技廠房、淨零碳排環境永續、提供在地就業及創造新屋地方新經濟等目標規畫興建，強調不會有汙染問題，會持續與地方溝通。

立委黃世杰、桃園市議員陳睿生、笨港里長黃建興今上午與里民一同到農業部陳情，他們提出地方擔憂點，包括水汙染、空氣汙染、衛生病原、交通影響、觀光衝擊等，更有居民認為設在媽祖廟旁有辱神靈。

他們強調，並非無理抗爭，而是懇求政府將沿海4個里範圍畫設為休閒專區，實現珍珠海岸政策，讓沿海成為桃園市特色濱海風景區，輔導電宰業者轉往合適區域設置，尋求地方與企業間的平衡點。

業者回應，他們長期戮力提供穩定優質雞肉食品，供國人安心消費，惟原有廠房規模已不敷需求，極需規劃興建新廠房，因應近年國內雞肉需求快速增加現況。

業者說明，雞肉需求快速增加，近8年來已成長40％，傳統屠宰場已難符合市場需求，本公司近年來投入雞隻生產流程資訊化，串接上下游供應鏈資訊平台，以智慧化生產模式，供應各式優質雞肉產品，因應各種料理需求。

業者表示，新廠房位於新屋區笨子港段，遠離人口密集區，占地近1公頃，鄰近台61線及台15線，減少平地運輸，動線避開當地習慣用路通行。本廠以智慧化產線、低碳轉型及環保永續等目標設計，未來將以智慧管理模式營運，以智慧科技所打造的電宰場，採用智慧換氣系統與空氣淨化設備，不影響空氣品質。

業者說，新廠區內的隔離綠帶，占總面積約42％，大幅超過法規要求，並將種植超過400棵樹減碳，維護生態循環，汙水排放將嚴格管理，符合放流標準後排放，排放口避開周圍農業灌溉渠道及周遭農地，不會有民眾擔心水質汙染問題。另將設置水循環系統，包含雨水回收及中水回收系統，回收水循環應用在洗盥、景觀植栽、道路及清潔等。

業者強調，新廠房將與北台灣近百座契作養雞農場合作，由農場端直送做電宰、精緻分切與加工，提供新鮮國產雞肉，確保農民權益，並為當地居民創造就業機會，同時也會積極參與地方公益及支持當地文化盛事。針對地方民眾疑慮，於新廠房申設過程將持續積極與地方溝通說明化解疑慮，爭取地方支持，以完成新廠房設置。