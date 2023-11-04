結合IEEE學術論壇及國際期刊論文發表、無人機應用競賽、無人機教育體驗展覽三個面向的「UASACT 2023奧賽特無人機應用嘉年華」，4日在高雄展覽館舉行開幕儀式，IEEE FTS 主席 美國州立聖荷西大學教授_高澤宇 (Jerry Zeyu Gao) 博士、台灣無人機育才發展協會副理事長湯競恒、數位產業署副署長林俊秀及高雄市經發局副局長高鎮遠都出席參加，與民眾一起探索無人機科技新世界！

「UASACT 2023奧賽特無人機應用嘉年華」，4日在高雄展覽館舉行開幕儀式。（賴君欣攝）

UASACT奧賽特以應用挑戰為基礎，由台灣起飛並接軌國際無人機活動，期望帶領台灣無人機培育人才強化產業競爭力走向全世界，開幕儀式從精彩的無人機群飛表演為活動揭開序幕！除了有超過100隊以上隊伍從國小、國中到大專院校學生完成報名各項創意無人機應用競賽外，現場也開放一般市民免費預約參加零基礎的無人機操作體驗，同時將透過趣味競賽達到寓教於樂。展覽現場並展示多台大型專業無人機，為參觀民眾提供免費無人機科技教育，並藉此機會使民眾近距離感受大小型專業無人機的應用設計與巧思，透過導覽及體驗互動過程，為無人機嘉年華會帶來親和力十足的效果。

UASACT奧賽特以應用挑戰為基礎，期望帶領台灣無人機培育人才強化產業競爭力走向全世界。（賴君欣攝）

美國州立聖荷西大學教授高澤宇 (Jerry Zeyu Gao) 博士表示，今天這個活動看到很多小學生參與，以前從來沒有做過從小學開始的，可以盡早教育我們的學子，讓他對無人機感興趣，在後面教育和推動，都可以起到很好的作用，以後把更多AI的元素放進去，使得小朋友就能參與怎麼樣來學習做無人機的智能放在無人機上，看他做得怎麼樣，這是今後的趨勢。

高澤宇博士表示，今天這個活動看到很多小學生參與，可以盡早教育我們的學子，讓他對無人機感興趣。（賴君欣攝）

台灣無人機育才發展協會副理事長湯競恒致詞時說，主辦單位很用心很辛苦地開始第一次在台灣舉辦的奧賽特的活動，我們都是抱著希望，抱著育才的心情來舉辦的，希望這一次的嘉年華能夠大家開心，大家熱鬧 。

湯競恒說我們都是抱著希望，抱著育才的心情來舉辦的。（賴君欣攝）

主辦單位表示，「奧賽特UASACT」是繼台灣無人機育才發展協會的育才教育初衷而產出的一項綜合大型無人機應用活動，這是協會長期與IEEE合作論壇所延伸出來的一種賽事，結合IEEE國際最大工程師協會轄下FTS和ICEBE組織支持下，在台灣推動教育論壇到科技應用，提升賽事的表現。

小學生正專心練習無人機競賽。（賴君欣攝）

「UASACT 2023奧賽特無人機用嘉年華」，首次在高雄展覽館舉辦，藉由2023奧賽特UASACT活動作為台灣國際的橋樑，打造全新無人機應用合作平台，帶領台灣無人機培育人才好手與國際間交流並展望2024藉此一機會落實台灣無人機與AI的應用教育擴展到國際，與世界無縫接軌。