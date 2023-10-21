烏俄戰爭寶貴血淚經驗已成功轉化，北約即將通過首篇《反無人機準則》（counter-drone doctrine）這將是該集團歷史上的第一篇專門對抗無人機軍事準則，來建議成員國如何應對無人飛行系統（UAS）並提供操作員的共同培訓。

據美國《防務新聞網》（Defense News）21日報導，根據NATO新興安全挑戰部門的高級顧問巴勒斯提尼（Claudio Palestini）這份學說其實已經編寫想當長的一段時間。相較於2019年的長達600頁的手冊，這份新的說準則更簡潔明了，只有70至80頁。

Ukrainian FPV hits a Russian pickup truck, there is only one problem. pic.twitter.com/9TgGFJjCpD — ayden (@squatsons) October 16, 2023

儘管細節尚未公開，但學說的主要目標之一是建議成員國在不同的作戰環境中如何組織和執行反無人機行動。這份報告將提供一些建議，包括如何實施反無人機操作、強調多層次和跨領域的解決方法，並設定操作員的共同培訓標準。

巴勒斯提尼表示，這份文件將在未來幾週內提交給北約的一個委員會，該委員會負責制定軍事操作標準，得到北大西洋公約組織標準化辦公室的協助。一旦收到所有要求的修改意見，預計它將獲得批准。如果一切順利，希望委員會能夠在年底之前批准這份文件。

他還指出，這份學說的創建早於俄羅斯在2022年2月對烏克蘭的全面入侵。他表示，這場戰爭改變了無人機威脅的認知，以及反無人機作戰在現代衝突中的作戰定位。