拜登政府瑞雖然以經財政赤字，但是白宮依然請求國會通過一項價值1050億美元（約3.4兆新台幣）的補充支出計劃，其中大部分資金分配給拜登政府的國防優先事項，範圍涵蓋從烏克蘭、以色列再到印太地區，台灣也在內。這筆資金主要用於軍事工業基地，因為政府繼續從美國武器庫存中向烏克蘭、以色列和台灣發送武器，然後回填這些設備。

據美國《防務新聞網》（Defense News）21日報導，拜登表示：「我們不能也不會讓哈瑪斯等恐怖分子和普丁等暴君獲勝。我拒絕讓這種情況發生。」

建議補助金的一大部分將用於烏克蘭，用於繼續武裝烏克蘭。其中，300億美元（約新台幣9704億元）將用於補充已經運送到烏克蘭的武器。

拜登政府希望這些資金能夠持續到明年美國大選，不過，包括前總統川普（Donald Trump）在內的多名共和黨總統候選人反對向烏克蘭提供額外援助。拜登政府財政已經赤字55億美元（約1779億新台幣）無法補充已經運送到基輔的美國裝備，除非新的補助計劃通過。

這次追加計劃還要求國會提供20億美元（約新台幣646億元）的外國軍事融資資金，用於印太地區的盟國和夥伴。去年，國會授權每年向台灣提供20億美元的外國軍事融資補助，以遏制潛在的中國大陸威脅，但議案的撥款並未達到該金額。白宮國家安全顧問蘇利文表示，拜登政府打算將20億美元的請求用於該地區的多個夥伴，而不僅僅是台灣。