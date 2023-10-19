F-35對於用戶國來說真的很頭痛。最近，美國海軍陸戰隊特別提到了一直存在的品保問題，這是由於零件短缺造成的，進而導致了生產效率低下，最終延誤了很多飛機的交付。再加上F-35的生產需求一直在增加，裝配階段出現的「報廢、返工和不良品」問題進一步降低了生產效率。造成這些問題的原因包括員工不斷流失以及一些供應商的表現不盡如人意。除了生產問題外，F-35正面臨可用率（availability rates）低落衝擊，較其他美國4代戰機嚴重了6倍，意思就是常常不能飛。

據《保加利亞軍事新聞網》（Bulgarian Military）18日報導，五角大廈的F-35計劃辦公室確認他們正在和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）合作處理這些品保問題，努力緩解美國海軍陸戰隊提出的擔憂。

雖然F-35計劃面臨許多困難，但這架飛機的產量超越了其他所有西方戰鬥機的總和。由於過去十多年來沒有其他新的符合北約標準的4代以後的戰機，所以五角大廈也沒有其他選擇，只能繼續進行當前的計劃。

最近，外界對於F-35的可用性和良率提出了質疑，美國眾議院也對F-35聯合計劃辦公室是否能夠改善這一塊感到越來越擔憂，眾議院陸軍服務小組委員會的主席威特曼（Rob Wittman）對影響F-35的問題提出質疑，廠商宣稱的承諾和實際交付的戰績之間存在的差距，尤其是在可用率這麼低的情況下。

而F-35的可用率問題並不是唯一的問題。最近，美國猶他州希爾空軍基地發生了1起因軟體問題導致1架F-35損毀。而首批交付給比利時的F-35A隱形戰鬥機由於技術問題和需要軟體改進而被拒絕。同樣，韓國對這架飛機的各種性能不足表示擔憂。

根據2023年的數據，F-35的F135發動機問題導致了可用率低落，比美國空軍的4代戰機高出了6倍，意思就是一直故障不能用。這已經造成數十億美元的額外運營成本，因為常常不能用，