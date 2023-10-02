瑞士雷達表（RADO）歡慶板橋大遠百旗艦店全新開幕，邀請以《疫起》拿下台北電影節影帝的王柏傑擔任剪綵嘉賓，王柏傑搶先佩戴庫克船長Captain Cook限量版腕表帥氣站台，熱愛運動的他近日迷上騎自行車，被好友拐騙騎上陽明山冷水坑，他一邊咒罵一邊騎，最後累到連罵人的力氣都沒有，幸好上周他過生日時，眾多好朋友們合資買了一輛公路車送他，否則友誼恐怕不保。

王柏傑受邀擔任雷達表板橋大遠百旗艦店的開幕剪綵嘉賓。（RADO提供）

王柏傑一直是雷達表的品牌好友，過去三年曾兩度受邀出席活動，他笑說，昔日他佩戴的是可深潛200米的庫克船長潛水表，如今他成了影帝，再度出席雷達表也在板橋大遠百旗艦店，佩戴了升級版深潛300米的庫克船長限量表，能與雷達表攜手一路成長，可謂與有榮焉。

雷達表Captain Cook庫克船長X卡梅隆諾里聯名表，設計融入網球元素，8萬6500元。（RADO提供）

雷達表Captain Cook庫克船長與網球明星卡梅隆諾里合作推出限量表，8萬6500元。（RADO提供）

除了騎車，王柏傑也熱愛衝浪，非常喜歡雷達表庫克船長潛水表在腕表設計細節中融入潛水流行元素，與騎車相較起來，他還是喜歡衝浪，原因是「衝浪比較不花錢」。

網球明星卡梅隆諾里。（RADO提供）

為慶祝新店改裝開幕，雷達表與網球明星卡梅隆諾里（Cameron Norrie）攜手設計庫克Captain Cook限量腕表，全球僅823只，腕表設計融入網球元素，在3、6、8、12點的時標有黃綠色夜光塗層小圓點，靈感源自網球運動獨有的「15／30／40／game」計分方式，十分俏皮可愛，僅在板橋大遠百旗艦店獨家首賣。

雷達表以材質著稱，尤其是高科技陶瓷材質的研發與普及應用更是聞名於世，繼去年在高雄義享時尚廣場展店、台北101購物中心一樓開設全台首家品牌旗艦店後，今年深耕台灣市場，在板橋大遠百再開設第二家旗艦店，店內風格與全球最新店裝概念同步，以金色和大地色系搭配立體紋理細節，營造明亮溫暖的時髦尊貴感。