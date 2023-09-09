新北7所高中職學生穿上校服走秀，在觀眾及評審面前，走秀學生青春洋溢，充分展現自我。（高鈞麟攝）

重頭戲是自各高中的182位模特兒初賽海選，他們都是第一次走上伸展台，雖然表現略顯緊張、生澀，不過勇於登台表現的勇氣，同樣贏得掌聲鼓勵。（高鈞麟攝）

「鬥艷時尚伸展台」邁入第7年，今（9）日下午於板橋大遠百舉行初賽海選，182位來自各高中的模特兒，濃妝艷抹登台走秀，希望能獲得評審青睞，下周三開放網路投票，先選出55位選手入圍決賽。新北市教育局長張明文表示，下一代在自由多元的社會成長，透過產官學合作，共同培養人才，讓孩子能站上國際舞台。

教育局指出，新北市首創跨群科、多層次的「鬥艷時尚伸展台」，每年吸引許多學生報名參加，其中包含服裝設計、造型設計、模特兒走秀、視覺設計及手作創意商品設計5類競賽，今年增加「青少年組賽事」組別，培養國七至高一學生服裝改造及創作技能，從競賽中扎根職業試探，共超過10校500位選手一起鬥艷。

今午首先由新北7所高中職學生穿上校服走秀，在觀眾及評審面前，走秀學生青春洋溢，充分展現自我，贏得如雷喝采與歡呼。

接著重頭戲是自各高中的182位模特兒初賽海選，他們都是第一次走上伸展台，面對眾人做簡單的自我介紹，雖然有人略顯緊張，表現也見生澀，不過勇於登台表現的勇氣，同樣贏得掌聲鼓勵。

評審老師根據每位同學展現出的肢體動作、台風台步及自我介紹表現給出分數，海選後將在13日中午12時至19日中午12時止，開放網路投票，最後選出55人入圍決賽。

張明文表示，經由鬥艷競賽，讓學子展演製作及整體造型課程成果，並與產業實務緊密結合，為家政群、藝術群與設計群等專業領域，培育未來文化創意產業人才，讓選手體驗真實的職場世界。