受惠於聯準會（Fed）升息利息收入優渥，加上收購破產的第一共和銀行，摩根大通Q3（截至9月底）獲利131.5億美元、每股4.33美元，比去年同期獲利97.4億美元、每股3.12美元暴增35％。

Fed升息提高銀行的淨利息收入（NII），即收取的貸款利息與支付存款利息間的差額。摩通表示，該行Q3的NII成長30％達229億美元。

拜利息收入增加之賜，富國銀行Q3獲利擊敗分析師預期。該行同時調高今年NII預測，年增幅由先前預估的14％上修為16％，Q3NII年增8％來到131億美元。

富國銀行13日公布，Q3每股獲利1.48美元，優於分析師預估的每股1.24美元；Q3營收208.6億美元，超出預期的201.1億美元。

緊接在後發布業績的花旗集團，同樣因利息收入增多受益，還有投資銀行費用大漲的加持，Q3獲利表現穩定。

花旗Q3淨利年增2％達35億美元，每股獲利持穩在1.63美元，高於LSEG訪調分析師的預估中值1.21美元。總營收年成長9％，來到201億美元。

Fed去年3月啟動升息循環後，基準利率至今已調升525個基點，但消費者支出與借貸未見縮手，居間經手交易的大型銀行因此荷包賺飽飽。

不過近來美國10年期公債殖利率飆升，被推到2007年來最高水位，企業與個人貸款和償債將更加困難。

富國銀行分析師馬尤（Mike Mayo）說：「這一季的三大主題，除了利率、利率還是利率。」

大型銀行料將持續大賺一票，得利於規模龐大，讓他們無論在經濟順境或逆境都能如魚得水。但也將於本月陸續發布財報的中小型銀行，恐怕面臨更多壓力。

銀行高層指出，就業市場依舊強勁，疫情期間政府推出的振興措施，刺激效果尚未完全消退，因此美國民眾今年的財務狀況大致良好。