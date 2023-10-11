國際地緣政治衝突升溫，金融市場短線震盪加大，但隨美國聯準會（Fed）官員發表鴿派言論，受此題材牽制，美債殖利率回落，美元指數應聲跌破106價位，非美幣別集體反彈，連假後首日台北股匯雙漲，新台幣盤中一度升逾1.2角，終場收在32.122元、升值8.5分，匯價已連四升、並創逾兩周新高，總成交量15.915億美元。

匯銀主管表示，以巴衝突升溫，加上結束連假，原預期新台幣恐有補貶可能，但Fed放鴿題材影響更大，美股連三日上漲，帶動台股151.46點，外資大舉回補台股買超231.08億元，新台幣開盤不久後一舉勁揚逾1角，午後升幅擴大，一度升至32.068元，尾盤外資匯入縮手，終場升值32.122元，匯價大舉收復近期失土，後續預估在32元至上檔32.4元區間震盪。

根據央行統計，美元指數重挫0.5％，亞幣集體反彈，韓元強升0.84％、星幣升值0.27％、新台幣升0.26％、日圓升0.08％、人民幣小升0.02％。

匯銀主管指出，在台股大漲下，外資大舉匯入，「都把之前匯出去的先回補」，早盤外資即積極匯入，午盤後匯入力道擴大，新台幣一度接近32元整數關卡，而進出口商也都進場拋補，惟買賣力道差不多，主要影響匯價仍以外資為主。

匯銀主管分析，Fed官員釋放鴿派訊號，市場解讀後續已無必要再升息，11月升息機率已不高，全球匯市主要反映此議題，美元走跌下，非美貨幣集體翻揚；其次是大陸十一長假後，人民幣調升中間價，人民幣即使沒有大幅走升，但沒有進一步下挫，人民幣持穩下，帶動亞幣升值。

後續來看，以巴衝突仍為市場帶來不確定因素。外匯交易員說，「避險情緒升溫，對美元還是有支撐」，由於地緣緊張不確定是否擴大，影響時間可能拉長，美債殖利率要再次創高有難度，且後續升息機率降低，美元指數走升的動能也減緩。

但交易員強調，強勢美元「油箱還有油」，短線還看不到美元反轉跡象，主因美國經濟仍較強，歐元區、大陸還未明顯復甦，美元轉弱「時機未到」，連帶新台幣走升幅度也受限，後續就看Fed是否更「鴿」，年底前就很有機會重回31元價位。