香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，16日展開人民幣（下同）7,890億元一年期中期借貸便利（MLF）操作，利率持平在2.5％，同時還進行1,060億元7天期逆回購操作，利率仍持平於1.8％。
因MLF錯位到期，據此計算，公開市場單日全口徑淨投放6,550億元。人行表示，上述操作充分滿足了金融機構需求。
路透統計，本周共有6,660億元逆回購到期，包括周末順延部分，16日到期量為2,400億元，另外17日有5,000億元MLF到期。
人民幣兌美元中間價報7.1798，較13日報7.1775，下跌23個基點，為逾兩星期低。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，16日展開人民幣（下同）7,890億元一年期中期借貸便利（MLF）操作，利率持平在2.5％，同時還進行1,060億元7天期逆回購操作，利率仍持平於1.8％。
因MLF錯位到期，據此計算，公開市場單日全口徑淨投放6,550億元。人行表示，上述操作充分滿足了金融機構需求。
路透統計，本周共有6,660億元逆回購到期，包括周末順延部分，16日到期量為2,400億元，另外17日有5,000億元MLF到期。
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