中興新村營北路人行道，路面嚴重龜裂，還有樹穴未清除，經年累月修修補補像貼狗皮膏藥。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投市公所向內政部營建署提計畫書，將改善南投特殊教育學校、南投市營北國中周邊的人行道，近日獲得營建署同意，共獲約6468萬元補助經費，加上市公所1232萬元配合款，將改善中興新村人行道的通行品質，市公所藉此將與地方座談，共同研究改善停車問題。

國立南投特殊教育學校周邊從中學西路至仁愛路人行道，受路樹樹根等影響，導致路面高低不平，常有年紀大長者不慎遭絆倒，若身障人士或父母推嬰兒車行經此路段，被迫走一旁馬路，人車爭道險象環生；另營北國中周邊道路，包含營北路、向上路等人行道，路面也是嚴重龜裂，還有樹穴未清除、鋪面老化等問題，南投市公所爭取經費改善。

南投市公所指出，獲悉營建署「提升道路品質計畫」後，今年2月提出「南投特殊教育學校周邊道路及人行道改善工程」及「南投市營北國中學區暨營北路通學步道改善工程」計畫書，分別在今年5月、9月通過營建署審查，各獲得約4158萬元及2310萬元的補助經費，市公所分別只要負擔約440萬元及792萬元的配合款，改善人行道安全，提升周邊環境品質。

南投市長張嘉哲說，營建署補助加上市公所配合款共7700萬元，將改善中興新村主要人行道的缺失，市公所藉此將與地方座談，作為規畫設計之參考，除人行道整體改善，還一併研究改善地方停車問題，落實公共通行整體環境改善，給居民完整、安全、友善及無障礙的空間，讓中興新村生活品質更好，讓日後到訪的遊客，更能感受中興眷村之美。