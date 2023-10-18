南投市第2期青年住宅位在1期旁，提供55戶2~4房的選擇，目前已經進行工程招標簽核中。南投縣政府提供

南投縣長許淑華今天在縣議會向縣民報告南投縣首座青年住宅將在下個月底完工。曾雪蒨攝

南投縣青年朋友最關心的青年住宅有解！南投縣長許淑華18日在縣議會施政報告中指出，位在南投市文化路上第1期青年住宅將在11月完工，該期規畫共45戶3~4房，預計驗收後明年提供符合資格青年縣民申購。

不只南投市有青年住宅，許淑華也指出，草屯手工產業園區旁、竹山大智路旁竹夢親子公園正對面也將進行青年住宅可行性評估，該評估計畫已經納入下年度預算中，只要縣議會支持，預算審議通過就可立即進行。

南投縣建設處長張洲滄補充表示，南投縣首批青年住宅就位在文化路上，這座7層樓電梯大樓是南投市1期青年住宅，共興建45戶、46個汽車停車格，其中3房36戶，面積含陽台約35坪；4房9戶，含陽台面積約43坪，預計11月底完工，113年辦理申購、抽籤、選屋、簽約、過戶等銷售作業。

另同樣位在文化路上的南投市2期青年住宅則規畫55戶，房型以2~4房為主，目前也已經進行工程招標簽核中。

張洲滄表示，想申購青年住宅的基本條件必須經過審查，審查要件包括年紀18~45歲、名下無自有住宅、設籍南投縣6個月以上，以及同戶籍內直系親屬不得擁有房屋、同戶籍內所有人土地依公告現值總價值不得超過500萬等要件，經過建設處審查資格符合後，才可以獲得申購青年住宅資格，進一步進行抽籤選屋等作業。

至於青年最關心的青年住宅銷售價格，張洲滄指出，縣長指示青年住宅的價格應該比市價低約1~2成，讓想在南投發展的青年也可以買得起房，該處將依照該原則，明年銷售時會參考市價訂出合理價格，讓宜居南投不再是口號。