Aerophile公司執行長、營運團隊及縣府人員17日至草屯九九峰園區預定地會勘，Aerophile公司執行長提供場域建置專業技術指導。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府將斥資5.22億元在草屯鎮打造「九九峰氦氣球樂園」，讓遊客從空中鳥瞰九九峰群嶺、烏溪流域等壯闊美景，縣府將向法國Aerophile公司採購最新的超輕型球體，該公司執行長17日進行現地會勘，並提供營運經驗，為園區2026年完工營運做準備。

九九峰氦氣球樂園佔地約4.97公頃，除規畫婚宴、咖啡等主題餐廳，「氦氣球體驗中心」提供獨特高空體驗，經營團隊由久久森股份有限公司接手，未來更將斥資1億800萬元，投入園區內工程設備、室內裝修及戶外景觀，預計2026年下半年完工。

縣府表示，園區將從法國Aerophile公司採購最新型Aero30NG超輕型球體，通過歐洲民航安全局規範，球體體積達6000立方公尺，最大繫留高度可達300公尺，每次可搭乘人數為30人，經營團隊已向民航局提出第1階段申請，預排10月底辦理審查，後續得在營運前完成5階段申請作業，取得適航證明及完成檢定取得營運許可，屆時將成為全台首座氦氣球樂園。

Aerophile公司執行長、營運團隊及縣府人員17日至草屯九九峰園區預定地會勘。Aerophile公司執行長十分讚賞九九峰奇特的地形，認為透過搭乘氦氣球欣賞九九峰是很棒的方式，提供場域建置專業技術指導，後續也將交換園區經營及氦氣球營運的相關經驗。

縣府指出，「九九峰氦氣球樂園」完成後將成為全台首座規劃設置氦氣球升空鳥瞰的遊樂園區，搭乘氦氣球將九九峰360度美景盡收眼底，帶動台14線中潭公路沿線草屯、國姓及埔里等地區觀光產業發展。