民進黨立委蔡培慧（中）召開聯合記者會，主張將老農年金調高到每月8500元，國民年金也應調高到5000元。（蔡培慧提供）

老農年金怎麼調藍綠看法大不同。爭取連任的民進黨立委蔡培慧23日主張調高至每月8550元，但國民黨立委參選人認為應直接調高到1萬元，同時修正《老農年金》從每4年檢討CPI指數改為每年檢討，讓老農退休免為生計煩惱。

南投縣第2選區立委蔡培慧與多名民進黨籍立委，23日召開記者會，建議將老農津貼從現行的每月7550調高至8550元，對此南投縣立委參選人游顥表示，中央早已決定從明年起將老農津貼調高到8080元，與蔡培慧提出的8550元僅相差470元，平均1天增加不到18元，對於退休老農生活保障幫助相當有限！

游顥認為，在考量物價飛漲、通貨膨脹情況下，他早在今年9月就提出老農津貼提升至1萬元，並同時主張修正《老農津貼暫行條例》等相關規定，將每4年檢討改為每1年檢討CPI指數，根據消費物價指數即時調整津貼，讓退休老農免於為生計之苦煩惱。

游顥指出，民進黨執政這幾年來，台灣的農產品外銷接連受阻，農民生計已大受影響，政府的補貼向來是杯水車薪，老農津貼不該是「要5毛給1塊！」

「根本的問題在於現行的《老年農民福利津貼暫行條例》，老農津貼參照主計處發布的消費者物價指數、每4年才調整1次，以台灣目前的物價上升速度來說，根本緩不濟急！」游顥表示，未來他進入立法院後，將積極推動《老年農民福利津貼暫行條例》修法，逐年根據CPI指數調整老農津貼，全力查核農民身分，杜絕假農亂象，讓農民的權益更有保障。

游顥也認為「單次撒幣式的調漲無助於解決結構性的通膨問題！」他提醒民進黨不要再漠視農民的生計問題，每到選舉時才濫開空頭支票，不但治標不治本，對於台灣長久的農業發展更是毫無益處，希望民進黨正視農民的需求，從根本上解決台灣的農業問題。