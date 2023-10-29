全國信賴台灣競選總部總督導卓榮泰要南投姐妹支持賴清德，也希望南投縣2席立委全上。（楊靜茹攝）

南投縣信賴台灣姊妹會29日成立，南投縣議員陳玉鈴（左6）任總會長，民進黨主席賴清德派卓榮泰（左7）代表出席。（楊靜茹攝）

南投縣第2選區立委蔡培慧（前排左1）出席南投縣信賴台灣姊妹會成立大會，在台下與女性支持者互動。（楊靜茹攝）

南投縣第1選區參選人、南投縣議員蔡銘軒上台致詞爭取支持。（楊靜茹攝）

2024年總統大選倒數，民進黨主席賴清德打「抗中」力拚綠營續執政，但黨內國防委員趙天麟卻「親中」與陸女婚外情，造成賴的女性支持率下滑，南投縣女性支持者29日成立信賴台灣姊妹會拉抬，賴清德僅錄製短片致謝，呼籲支持區域立委參選人蔡培慧與蔡銘軒。

南投縣信賴台灣姊妹會在南投市舉行成立大會，由南投縣議員陳玉鈴擔任總會長，立委羅美玲、蔡培慧及前議員許阿甘為榮譽會長，現場聚集上百名女性支持者，全國信賴台灣競選總部總督導卓榮泰率領立委羅美玲、劉世芳、范雲等人到場力挺；卓榮泰頒發聘書給15個分會長。

女力團獻舞炒熱氣氛，陳玉鈴也帶動唱台語老歌《一定要成功》，陳玉鈴希望大家展現溫柔堅定的女力，成為賴清德最強的後盾。

卓榮泰受訪時指出，此次總統大選不只要支持賴清德，希望南投縣2席立委全上，取得勝利；尤其是烏溪縣的立委參選人蔡銘軒非常優秀，將挑戰對手國民黨老將、立委馬文君，他們有責任把她換下來，因為馬文君在國會的表現，讓國軍受到很大的阻礙，為了支持國家建軍建設，希望讓蔡銘軒取代馬文君，為了捍衛三軍，一定要下架馬文君。