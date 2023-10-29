萬聖節將至，許多社區都有舉辦萬聖節變裝派對，民進黨台北市議員、立委參選人許淑華今（29）日也訪問許多小朋友扮演的角色，並直呼「好漂亮」。

許淑華今在臉書直播參與萬聖節變裝派對的情形，並詢問小朋友們所扮演的角色，其中包括嫦娥、美人魚以及花仙女等，讓許淑華不禁直呼「好漂亮」。許淑華表示，小朋友們的創意十足，更要網友們看看哪個造型最有梗。

許淑華最後也宣傳，今晚7點在福德國小，將播放與萬聖節相關的電影，並笑喊「不要太驚聲尖叫唷」。