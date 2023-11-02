台南市立委郭國文（右三）2日進入關山里開會，宣布已爭取到7000萬經費改善南179線3K到5K彎道修繕經費。（郭國文競選團隊提供／程炳璋台南傳真）

台南市南化區關山里地處偏鄉，部落唯一聯外道路南179線每年雨季逢豪雨必有路段塌陷，多處只能建便道應急，其中1段彎道過窄且太陡，居民出入險象環生，更擔心有「山道猴子」出沒發生意外，經過跨單位爭取7000萬經費，預計2年後可完工。

南179線是關山里唯一聯外道路，卻是在雨季經常發生崩塌的「紅色公路」，多處道路只能以便道應急，其中在南179線3到5K處的髮夾彎道，道路僅有6米寬，最大坡度竟有20％，居民出入都冒行車風險，曾有不熟路況的民眾因上坡動力不足，滑落邊坡。

更危險的是這處彎曲便道已塌陷多次，南部前幾年乾旱，道路暫無災情，今年下半年雨水豐沛，該路段又成為居民擔心的話題。

擔心居民出入與重機族出沒的安危，台南市立委郭國文為這段道路爭取修繕機會，之前先做邊坡改善工程，聯結台南市政府工務局、自來水公司、林務局的經費，共超過7000萬元。

這項工程針對便道坡度與彎度作整體改善，預計114年完工，該路段將變8米寬，坡度降為11％，能大幅提升居民用路安全，未來將找滑動坡度較低處，嘗試將道路截彎取直。

郭國文強調關山里地處偏鄉但不該被忽略，這段道路修繕居民期待已久，完工後將大幅改善用路安全。