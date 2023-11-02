中橫臨37便道是當地居民進出要道，立委江啟臣昨要求在正式復建方案動工前，應盡最大能量強化中橫便道安全。（江啟臣服務處提供）

台8線中橫公路預計最快13年後全線通車，由於臨37便道是當地居民進出要道，立委江啟臣昨要求在正式復建方案動工前，應盡最大能量強化中橫便道安全。公路局表示，目前預計興建4座鋼橋、開闢2座山岳隧道，投入約12億元經費，以持續強化中橫便道的安全性，同時評估放寬通行人員的身份限制。

立法院1日至梨山地區考察，江啟臣特別安排交通部公路局、國家發展委員會至梨山地區說明中橫復建推動進度。

江啟臣指出，目前交通部選擇的復建方案計算環評、工程時間，整體推動時程預估長達13年，為加速道路改善及回應當地居民期待，交通部應持續辦理強化工程，滾動式檢討管制措施，讓人民來往通行可以獲得最大便利性。此外，在正式的復建方案動工前，應盡最大能量強化台8線臨37便道。

公路局表示，中橫便道2012年修復以來，共計已興建15座明隧道，目前預計將再興建4座鋼橋、開闢2座山岳隧道，投入約12億元經費，以持續強化中橫便道的安全性。另今年10月已公開招標，將執行「台8臨37線通行人員身分限制之緣由及解除限制之可行性研究」，研究時間約1年，預計2025年研究成果報告出來後，將作為進一步解除身份限制之依據。

江啟臣表示，安全的道路供民眾通行，也關係到偏鄉緊急醫療救護問題，目前中橫便道有通行管制問題，若遇天災路損救護車也無法通行，建置完善的遠距醫療系統，應可協助需要救治的病患更快獲得醫療照顧。

台中榮總家醫部主任許碧珊指出，近年中榮積極發展AI人工智慧醫療，透過救護車生理監測系統與遠距科技，可以協助醫院端隨時掌握病患生理狀況，協助醫生判斷病情，及時進行醫療照護。

台8線中橫公路復健進度受外界關注，2022年12月已由原公路總局完成可行性研究，公路局研擬兩種方案，建議方案A：台8臨37線雙向通行，跨越大甲溪方案；方案B：中橫上、下線配對通行優化方案，經評選後，選定建議方案A為優選方案。公路局預計11月底前提送修正報告，國發會承諾盡速報請行政院。