桃園市第4選區立委參選人范綱祥接獲家長投訴，指對手立委萬美玲舉辦的劇團到校表演，回條要家長填個資，質疑搜集個資是不是目的？認為該還給桃園人乾淨選舉。家長會則否認說法，指回條都由學校保管，個資並無外流。

范綱祥表示，接獲家長投訴，指學校發出劇團表演通知，回條要家長填個資，引起臆測。他說，政治不能進入校園，但經常看到他人以各種形式突破。看似遊走法律邊緣，其實是道德放兩旁，把利益擺中間。

他說，萬美玲組織家長會，是不是為了讓選舉更方便？邀劇團表演，看起來是好事，但搜集個資，是不是目的？離譜的是，還有學校學務主任直接在群組發送通知。他呼籲，請桃園市教育局徹底了解哪些學校蒐集個資，他說，不管是政治人物、教育工作者，都不該掛羊頭賣狗肉！請立即停止不法行為，還給桃園人乾淨選舉！

萬美玲代轉家長會說法，文山國小家長會會長葉佩琪、南門國小會長蔡兆宇表示，填寫回條是統計人數，以及孩子若有意外可以立即連絡家長，回條都放在學校，並無外流。

桃園區家長會總會長陳家驊也說，與萬美玲服務處共同主辦辦蘋果兒童劇巡演，並無取得任何學生個資，學校填寫的學生回條，學校並未交予協會及主辦單位承辦或協辦任何人。

桃園市教育局副局長賴銀奎表示，學校對於民間團體申請在校園具公益、教育、親子餐與性質活動均歡迎，也尊重學校在不影響課程下辦理有教育、公益的活動。對此事件，學校發送通知或意願調查僅供校內安排場地及規畫座位數量的參考，並未涉及個資蒐集且並未外流。他說，詢問已經舉辦的7、8所學校，都沒有外流現象。