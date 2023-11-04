新竹縣政府教育局為加強各級學校校長與家長會長密切聯繫，凝聚家長們參與教育事務的能量，4日舉辦「112學年度公私立各級學校家長會會長授證典禮」，縣長楊文科頒贈證書給各校家長會長，感謝各家長會無私奉獻，期許縣府、學校和家長會三方持續密切合作，為下一代打造卓越優質的教育環境。

楊文科表示，在新竹縣教育事務上，家長會長扮演非常重要的角色，校長有了家長會長的協助，可以把學校帶領更成功，讓孩子們有更好的受教環境。

楊文科也向家長會長報告，新竹縣教育經費逐年提升，從他上任至今逐年增加，目前教育經費已佔總預算的43％，教育說他施政的重中之重，各項軟硬體、學校擴建和新建，皆按計畫進行。

在縣立高中量體方面，縣府自3年前即著手規畫，投入9.2億理湖口高中遷校王爺壟都計區後會增加6班，六家高中舊校舍拆除將在12月重建將增9班，兩校都將在2025年完成遷校和新校舍，另外也持續向中央爭取國立高中增班增額，並繼續評估規畫新設高中。

教育局長楊郡慈說，縣長楊文科帶領縣府團隊積極投資教育，持續打造更新、更有效的學習環境，讓學子更樂於學習，教師教學更有競爭力，促進培育出具有跨域整合學習的下一代，再加上家長們的信任和全力支持，相信一定會一起成就多贏的教育效應。

新竹縣各級學校家長會長授證典禮，在喜來登大優店舉行，曾獲亞太盃國際音樂比賽第一名的十興國小弦樂團精彩演出為活動揭開序幕，接著由勝利國中熱舞社團帶來青春洋溢的舞曲，及長笛演奏點亮授證典禮。