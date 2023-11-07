移民署新竹縣服務站前主任黃清欽，今年1月遭投訴指其於上班時間打瞌睡、摸走基層獎金作公關又或要求同仁分擔民眾機票費用，申訴後經處理，未有半年時間即調派至雲林縣站主任，引發外界質疑。監察院對此回應，人事調度不當有違失，要求檢討改善；移民署則稱尊重監察院調查報告。

據了解，黃清欽任職新竹縣站主任期間，行政院曾於僅一個月時間即陸續接獲5件匿名檢舉函，內容包括上班時間打瞌睡、拿基層獎金作公關用途，屬下請生理假須提出證明，以及禁止以補休出過旅遊等不合理行為。

監委回應，關於黃清欽遭檢舉事項，此已從行政院轉交移民署政風室調查，認定部分事項屬實，並建議檢討行政違失責任。不過移民署僅予以口頭告誡，同時鑒於事後並無持續加強輔導監督，後經由媒體大幅報導，導致政府機關形象嚴重損害，移民署為此就檢舉案進行處置，核有不當，應確實檢討。

另，監委也表示，事後移民署以恰逢總辭為由，僅將黃清欽調整至中區事務大隊支援，然自新內閣今年1月上任後，未見移民署適當處置，新竹縣站主任一職為此由該站專員代理長達5月之久，更未核予該代理人主管加給，影響其權益。至於黃清欽因打瞌睡一事遭調離主管職，未有半年時間，即火速改派主管職，人事調度方面顯然不當，核均有違失。

移民署：有關黃站主任人事管理措施，均依規定辦理

有關報導黃員一事，移民署表示黃員行政違失部分業予以相關處分；行政管理作為部分則已加強後續輔導。

有關監察院調查報告部分，移民署則表示尊重，並依監察院所提調查意見辦理相關檢討事宜，目前不便對外說明。