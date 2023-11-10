環球科大附設幼兒園去年為雲林家扶兒童募集520份禮物，圖為把禮物送上校車載到雲林家扶中心。（周麗蘭攝）

目前仍有50名幼兒就讀環球科大附設幼兒園，明年將隨環球科大停辦走入歷史，環幼每年持續17年為家扶兒童募集耶誕禮，「心願樹」活動今年照辦，前環科大董事長許淑敏表示，雖幼兒園將退場，但愛心是長長久久的事，明年會以另外的形式呈現。

環球科大附設幼兒園曾獲雲林縣私立幼兒園評鑑特優，招收幼幼班到大班共4班，人數最多曾達100人，前董事長許淑敏2021年獲雲林縣府社教有功惠風獎，環幼今年（2023年）再獲雲林縣教學卓越獎幼兒園組冠軍。

隨著環球科大明年７月退場，環幼也必須關閉，前董事長許淑敏正努力尋求另起爐灶的機會，她目前仍是營虎尾國小非營利幼兒園、台電公司雲林區營業處職場互助教保服務中心負責人。

前環球科大董事長許淑敏強調，不管環球是不是走入歷史，愛心都必須走下去，明年會以另外的形式呈現心願樹。（周麗蘭攝）

環幼顧問、前執行長韋明淑2006年起發起「心願樹」活動，號召各界和環幼一同為雲林家扶兒童募集耶誕禮物，從第一年100份到第二年560份、第三年1000份、第4年1800份、第六年2000份，17年募集累計2萬4768份禮物，更普惠台東、澎湖的小朋友。

今年耶誕節幼又即將到來，雖然環球科大董事會已改組，前董事長許淑敏仍掛心心願樹任務，第 18年心願樹活動照常舉行，目標是為雲林縣500戶家扶兒童募集耶誕禮，許淑敏的公益社團朋友們已預約420張心願卡。

許淑敏表示，雖然大環境不允許環球科大再經營下去，公益活動仍不能放棄，愛無止境，「環球」也不會因為一個挫折而放棄教育之愛，不管環球是不是走入歷史，「在沒有希望的地方創造希望」的精神必須繼續走，她也會以「環球」之名成立文教基金會或協會，持續參與社會公益。

關於環球科大的未來，許淑敏希望校區將來是無縫接軌，不管是辦教育也好，或轉為產業科學園區等，第一目標就是不能荒廢，這是大家共同的共識。