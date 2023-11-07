為強化學生全民國防教育、感受實彈射擊震撼，桃園市教育局於7日起至27日辦理「學生實彈射擊活動」，今年總計將有17所公私立高中職、共1萬2342名學生參加，可以實際了解裝備穿戴、瞄準要領及射擊姿勢等，是學生時期難得的實彈射擊體驗。

教育局學輔校安室主任鄭淑玲表示，市府今年從7日起至27日將在楊梅陸軍高山頂營區辦理「全民國防教育－學生實彈射擊活動」，為了讓學生深刻瞭解實彈射擊的活動意義，更特別在活動前辦理開訓儀式，邀請陸軍269旅、國軍北區人才招募中心、陸軍專科學校等軍方代表出席觀禮，由教育局授帽給學生代表，揭開活動序幕。

鄭淑玲說，經統計今年將參與學生實彈射擊體驗的有17所公私立高中職、共1萬2342名學生，各校學生會在教官的帶領下依序進入射擊區，並在助教的協助下，以國軍現役T91步槍完成5發5.56公釐實彈的射擊體驗。參與射擊的六和高中陳同學，拿著自己所射擊的靶紙與同學熱烈討論，他直呼將要這張靶紙留作紀念。

鄭淑玲指出，這次實彈射擊活動較為不同的是，特別邀請到全民國防射擊教育中心的美軍陸戰隊退役教官Richard Limon現場指導並分享經驗，詳細解說裝備如何穿戴、瞄準要領、射擊姿勢及技巧等，讓學生能真實感受到國防安全的重要性與嚴整性。

此外，現場軍方也支援展示「雲豹八輪甲車」等各式現役裝備，讓學生們除了將平時在學校的全民國防課程實際運用到靶場上外，也能親眼目睹及體會到國軍現役武器及真槍實彈的射擊感受，現場另也有設置國軍人才招募攤位。

鄭淑玲直呼，許多學生這輩子或許只有1次機會有實彈射擊體驗，希望能藉此強化學生們對全民國防的共識，無論將來畢業後在各自的領域裡發光發熱，期待他們都能夠愛國、愛家，為國人貢獻所長並回饋社會。