民進黨立委高嘉瑜力拚連任，她今日發布講述自身勵志故事的繪本《相信自己小豬高高》，比喻4年從政心酸，藉此鼓勵孩子別怕面對挫折，要靠努力改變一切。談及對手、台灣基進台北市黨部主委吳欣岱找名嘴掃街，她直言名嘴離民眾較遠，且選戰靠他人加持效果有限，還是要靠在地經營才能打下基礎，同時再度呼籲吳欣岱參與整合式民調，間接讓國民黨「躺著選」，成為破壞2024團結、國會過半的罪人。

高嘉瑜受訪指出，4年前初次參選立委時，以當時競選口號「我靠加倍努力」推出《加倍努力的小豬高高》繪本，期許自己必須要比坐擁政治資源的其他人加倍努力，此次以「相信自己」為題，推出《相信自己小豬高高》作為續集。

內容提及小豬高高愛唱歌卻因緊張導致表現失常，成為同學笑柄，還被稱作港湖胖虎，最終失去自信，有天，小豬高高的摯友小龍車禍住院後，盼其高歌一曲讓他恢復健康，小豬高高起初並不願意，卻私下努力練習，最後歌聲成功讓小龍復原，還變成超級龍，小豬高高也因此恢復自信。

高嘉瑜說，此故事要告訴小朋友，無論遇到何種挫折挑戰，只要不放棄就會越來越進步，相信努力可以改變一切，而這故事也是她的從政歷程，過程中有歡笑和淚水，即便被取笑嘲笑也要正面看待，化做正面力量，鼓勵小朋友不用害怕面對挫折和他人取消，只要努力就能變成小豬高高或超級龍，成為更好的自己。

她打趣的說，自己的萬聖節裝扮就是打扮成小豬高高，因為高中時同學都叫她是「高豬」，助理本來要準備豬的相關變裝物品，結果今天戴的髮箍好像不太像豬，但沒關係，大家都看得出來她就是小豬高高。

面對台灣基進黨部主委、港湖立委參選人吳欣岱今日偕資深政治評論員王瑞德赴東湖市場掃街，高嘉瑜說，名嘴對民眾來講距離較遠，若要跟民眾接觸，還是要靠長期在地經營，這些名嘴只是的一時新聞話題或炒作，但她是親自握住每雙選民的手，從早到晚、從當議員到立委，十幾年時間都跟綠營和民眾站在一起， 這才是最踏實的。

高嘉瑜說，她從小到大就是「正綠軍」，從高中的時候就穿綠制服（指北一女的綠色制服），這也無庸置疑，她會繼續努力，實際用雙手雙腳爭取更多選民認同，而過去無論是議員還是立委，大部分都是靠自己單打獨鬥，最重要的是取得選民支持跟信任，以此基礎去處理，其他人的加持效果有限，最後也不見得會得到肯定跟支持。

談及吳欣岱自稱台派，高嘉瑜說，吳的民調只有個位數，民進黨基層支持者也都知道一定要團結一致，才能夠在2024取得總統勝選、國會過半，她也重申自己從學生時期就是正綠軍，參與不少與國民黨對抗的運動，選台大學生會長時也是如此，一路以來的成長歷程大家都看得很清楚，也經得起檢驗和挑戰。

高嘉瑜接著點名國民黨對手李彥秀，指對方是從小到大的政治世家第三代，而吳欣岱出來就等於「保送國民黨」，讓國民黨有恃無恐、躺著選，是綠營不願意看到的，所以她才一再呼籲吳欣岱參與整合式民調，推出最強的候選人，這才是能團結綠營、讓泛綠陣營取得勝選的最大基礎，而她還是會持續努力，也盼對方不要成為破壞2024團結、國會過半的罪人。