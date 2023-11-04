潛艦國造議題日前爭議不斷，民進黨信義南松山立委參選人、台北市議員許淑華直言，潛艦是台灣防衛共軍進犯的關鍵戰力之一，對於嚇阻共軍有絕佳效果，但過去十幾年，受國內外政治干擾，台灣遲遲無法外購潛艦或取得製造潛艦的關鍵技術。

許淑華說，20年都推不動的潛艦國造，直到蔡英文總統上任後，由前海軍司令、參謀總長黃曙光擔任總統府潛艦專案小組召集人後，才進展到如今第一艘原型艦─海鯤號。要知道全球只有10個國家能夠自主建造潛艦，一些具高度敏感，台灣現階段又無研製能力的「紅區設備」，例如戰鬥系統、數位式聲納系統、魚雷發射管以及技術性高的電瓶等，都必須仰賴外購，並取得各國政府的輸出許可。

許淑華說，能夠對抗對岸的阻擾，並在國際政治環境下，突圍取得紅區設備的輸出，這中間折衝的辛酸血淚、尋求各國國際現實冷暖，相信黃曙光召集人也只能默默承受。很遺憾台灣在潛艦國造終於取得關鍵里程碑的此刻，還有人為了選舉將其操弄為政治操作潑糞抹黑的素材。

許淑華直言，許多國民黨的候選人，透過法律手段騷擾黃曙光等幫助台灣潛艦國造的關鍵人物，反而凸顯他們真的協助台灣取得潛艦的關鍵技術。特別是在9／28命名暨下水典禮當天，美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、駐台北韓國代表部代表李殷鎬、以及日本台灣交流協會副代表岡島洋之都到場見證，美日韓三國的外交力量已經在此幫台灣潛艦背書，台灣內部仍有人不放棄扯台灣自我防衛的後腿。

許淑華強調，退輔會馮世寬主委在質詢時，特別轉述黃曙光召集人的話：「我把我這一生剩餘的價值，通通給了國家。」，說出相當多軍人朋友的心聲，軍隊國家化，國民黨要用抹黑跟潑糞把軍人打倒了，那誰來保衛國家？誰還願意把剩餘價值都貢獻給我們的國家？據馮主委的說法，當時黃曙光的眼中泛淚，讓一個有淚不輕彈的國軍好男兒落淚，這中間的辛酸委屈，謝謝黃曙光及努力的相關人士低調承擔。

許淑華也特別感謝在這過程中，默默咬牙撐過無數艱難的國軍弟兄，衷心希望對國家的認同、對守護民主自由信念、對國軍榮耀的捍衛，永遠應該超越黨派，「我們每個人都能當那個為了讓中華民國更好、為了讓台灣更好。」

許淑華說，每天都在貢獻自己剩餘價值的人，而不是當一個為了選舉，把國軍與台灣人民的努力，都用惡毒的抹黑抹得一文不值的無賴。切莫因為一時的選舉鬥爭，讓投機政客用潑糞與髒水，葬送了中華民國國軍的榮耀。