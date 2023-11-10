國防部9日表示，大陸昨晚於四川西昌衛星發射中心，執行長征運載火箭搭載衛星發射任務，因火箭路徑首度以「切西瓜式」通過台灣上空，雖然在大氣層外，但仍引起國防部立刻通報國軍部隊警戒；而我方鋪路爪長程預警雷達也展現出強大功能。

這枚火箭晚間7點23分發射後，立刻被我方偵獲，國防部也罕見用「保持高度警戒」一詞發布新聞，上一次使用是這個詞彙，是去年美國民主黨籍前眾院議長裴洛西訪台，共軍展開環台演習當下。因此昨晚是否有特殊狀況?抑或是有特殊任務，頗令外界好奇。

上月5日大陸也執行相同任務，火箭飛行路徑僅經過我防空識別區西南邊緣。但這次以「切西瓜」方式通過台灣島上空則是相當罕見，這也是中共近期執行長征運載火箭搭載衛星發射任務，第二次被我方偵獲。

國防部當時表明，該次衛星發射任務對台灣並無危害，不過本次通報不只沒有提到，還是繼去年美國民主黨籍前眾院議長裴洛西訪台，共軍展開環台演習後，第二次動用「高度警戒」一詞，這也是今年首次高度警戒。

國軍向美軍採購的鋪路爪長程預警雷達，可以偵蒐到3000公里內發射的彈道飛彈，北韓全境也涵蓋其中，只要雷達開機，即可完整偵蒐以樂山基地為中心直徑6000公里的範圍，但若要防範彈道飛彈，因地球曲率的關係，鋪路爪在彈道飛彈初期發射時無法偵知，要等彈道飛彈到達一定高度才能發現，最初期的預警仍得靠美國通知。