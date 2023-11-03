深綠牙醫史書華去年與另一名余姓牙醫發生在網路發生爭執，隨後於臉書二度發文控訴對方拔錯牙挨告，如今遭新北地檢署依加重誹謗罪起訴，對此死對頭陳沂得知後，第一時間回「恭喜 預祝 刑安」，超酸貼文也引起討論。

事情起源於余姓牙醫任職的診所，遭病患控訴拔錯牙，史書華看到後兩度在臉書貼文點名余姓牙醫「別再拔錯牙」，還公布照片與臉書連結，氣得余姓牙醫提告。檢方調查時，病患表示所指並非余姓醫師，且史書華明知該診所不只一名醫師，未經查證就PO文，已侵害對方名譽，因此依加重誹謗罪嫌起訴。

過往與史書華數度交鋒，互相指控賣淘寶貼牌商品的網紅陳沂得知後，也在第一時間分享新聞，並酸「恭喜 預祝 刑安」，還在底下留言嘲諷「愛台灣價值，抗中保台開團賣貼牌」，並透露自己與史書華的官司已經再議成功發回重新偵查。

史書華擁有15萬粉絲，其深綠立場鮮明，為知名網路意見領袖之一，更是力挺吳欣岱不遺餘力，誓言讓高嘉瑜當回平民，深獲綠粉尊崇，被尊稱為「教主」。