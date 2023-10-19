新北市中和區警消社會住宅今舉行上梁典禮。（王揚傑攝）

新北市中和區警消社會住宅今舉行上梁典禮。（王揚傑攝）

位於新北市中和區景平路原保二總隊廳舍，2020年10月拆除後部分基地規畫興建全國首座警消社會住宅，於隔年2月新建工程開工，今（19日）舉行上梁典禮，行政院長陳建仁、內政部長林右昌、新北市副市長朱惕之、警政署長黃明昭、消防署長蕭煥章及地方民代等人出席觀禮，並焚香祝禱工程順利，讓警消同仁有更好的居住選擇及環境。

「新北市中和區警消社會住宅」工程總經費14億9546萬元，預計2025年3月完工，基地面積約0.42公頃，規畫興建地下4層、地上16層建物，將提供317戶社會住宅讓基層警消及眷屬優先入住，另有公共托育、幼兒園及日照中心等設施。警消社宅將與保二公辦都更案開放空間互相串聯，人行步道也會往北側延伸，銜接景平路及鄰近商圈，以區域整合的模式與捷運站共同發展，同時也保有綠地休憩等活動場域，打造宜居的生活環境。

陳建仁致詞時感謝警消同仁在維護社會治安以及在防救災所做的努力，並稱讚警政署在打詐、肅貪、掃黑做得超棒，他特別以「Lin bay好油」的案子為例，警方在很短的時間內就偵破，代表警政署和所有警察同仁都很努力，他還請現場的大家給予警察同仁和警政署長熱烈的掌聲。

陳建仁表示，蔡英文總統8年20萬戶社會住宅的目標，有12萬戶是新建，有8萬戶是包租代管，會在明年年底就到達標，感謝蔡總統上任以來一直很關心住宅的正義，讓社會住宅能夠蓬勃發展，很高興大家都來參加上梁的典禮，也希望未來的工程能夠一切順利成功。

朱惕之表示，新北市府積極推動住宅政策，持續以都市更新分回、容積獎勵捐贈、多元社福等方式取得社會住宅，並於整體開發區畫設社福設施用地作為社宅儲備用地，包括於蘆洲南側、蘆洲北側、新店十四張B單元、土城彈藥庫、土城暫緩發展區、中和灰磘等整體開發區，規畫興辦7100戶社會住宅，新北市府會持續擴增境內社宅存量照顧有需求的市民朋友。

林右昌表示，警消社會住宅有兩個非常重要的意義，第一是對於警消同仁的照顧，第二是對景平捷運站周邊地區的生活環境和居家品質有很大的提升，透過公辦都更以及社會住宅在規畫階段，刻意的進行相關的退縮，這會為中和景平地區的商圈跟生活環境會帶來更大的改善，也會提升周邊居民的生活品質。