中和錦和運動公園停車場力拚明年初完工。圖/新北市政府提供

工程總經費7億3330萬元的中和錦和運動公園停車場工程進度已達84%；交通局長鍾鳴時表示，錦和運動公園占地約3萬3千平方公尺，經爭取中央前瞻補助將原有的平面停車場闢建為地下停車場，除可提供545格停車位，更擴大植樹綠化，將成為中和規模最大的全智慧化綠色停車場。

鍾鳴時昨（17日）下午前往視察錦和運動公園停車場工程，他說，錦和運動公園停車場工程於去年2月開工後，施工團隊克服疫情缺工、南側地下電纜搬遷耗時耗工，以及配合鄰近學校考試需暫停施工等種種問題，在安全至上的原則下持續推進，目前工程進度已達84%，力拚明年初完工。

交通局停車管理科科長蔡柏坤指出，錦和運動公園停車場工程總經費7億3330萬元，前瞻補助2億321萬9000元，為地下2層、地上1層的全智慧化停車場，可提供541格汽車位、4格機車位，並擴大植樹綠化，讓停車場的地景式建築更能導入自然光線、空氣，打造健康友善的地下停車場。

值得一提的是，此次錦和公園操場的司令台亦一併重新改造，將可成為操場旁暖身區域的延伸及居民社交活動空間。

交通局表示，新北市升格以來，中和區計興建佳和公園及錦和運動公園等2座地下停車場，共投入12億6719萬5000元，創造821格汽車位，104格機車位；其中，錦和運動公園停車場將是中和地區規模最大的全智慧化綠色停車場，交通局持續以打造人本安全的智慧交通城目標，堅定邁進。