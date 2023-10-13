警方正持續聯繫事發現場行經車輛，試圖取得相關行車紀錄影像，以還原事發經過。（中和警分局提供）

33歲王姓保全今（13）日清晨下班，騎車逆向駛上秀朗橋，65歲陳姓男子駕車閃避不及，迎面撞上王男機車，王男當場喪命。警方查出，肇事的陳男無照駕車，但未酒駕，警方已報請地檢署相驗，釐清肇事原因。

警方指出，今晨6時左右，王姓保全剛下班，騎車從新店返回永和，駛上秀朗橋時，他突然迴轉逆向，陳男則駕車直行，突然見到1部機車，還來不及反應，迎面撞上機車。

事故發生後，王男倒地不起，經消防人員確認，他已無呼吸心跳，警方立刻拉起封鎖線，並調閱監視器，釐清車禍發生原因。

經警方酒測，陳男酒測值為0，但查出他無照駕車，由於陳的車上無行車紀錄器，警方繪製現場圖、拍攝照片，正持續聯繫事發現場行經車輛，試圖取得相關行車紀錄影像，以還原事發經過。

中和警分局鑑識小組到場勘察、採證，報請檢察官刑事相驗，警方不排除是王男下班後精神不濟，誤騎入對向車道；陳男無照駕駛部分，依法舉發，訊後將陳男依過失致死移請新北地方檢察署偵辦。