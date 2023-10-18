新北市新店永華街1棟公寓2樓今（18）日凌晨竄出火舌，還發出爆炸聲響，警消到場立刻疏散住戶，火勢近1小時才被撲滅，共疏散18名住戶，其中起火戶60歲姚姓屋主吸入濃煙，身體出現不適，預防性送往新店耕莘醫院治療，至於起火原因仍待調查。

警消表示，今晨2時接獲報案，新店永華街1棟公寓2樓後陽台發生火警，報案民眾稱有聽到爆炸聲，看到火舌冒出來，立即派遣24車50人前往救援，消防同仁到場後立刻疏散住戶，並布水線滅火。

警消指出，火勢於凌晨2時52分熄滅，燃燒後陽台洗衣機、熱水器及衣物，燃燒面積約5平方公尺。共疏散18名住戶。姚姓屋主滅火時，不慎遭到火勢灼傷，鼻子及嘴唇有1％燒燙傷，當時起火點有使用蚊香痕跡，是否為起火原因，仍待火調人員調查。

新北市消防局第四大隊長陳志瑋建議，民眾能在家中裝設「住宅用火災警報器」，即可在火災發生的初期偵測火災，並及時提醒正在熟睡或仍不知火災已發生的民眾，為保障民眾居家防火安全，鼓勵民眾自行採購安裝，藉由高分貝警示音提醒住戶，及時發揮警示效果，爭取更大的逃生避難及火災初期應變時間。