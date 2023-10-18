鍾姓高中生騎YouBike上學途中，未依規定兩段式左轉，邱姓騎士煞車不及，直接撞倒鍾生。（翻攝臉書《我是土城人 我愛土城區》）

15歲鍾姓高中生今（18）日上午騎腳踏車上學，途中行經新北市中和區連城路與和城路口，未依規定轉彎，導致2部直行機車煞車不及，鍾生被撞翻倒地，2車3人分別受到輕傷，由於無人酒駕，警方調閱監視器及行車紀錄器畫面，以利還原事發經過；而鍾生未依規定兩段式左轉，被警方開單舉發。

警方指出，今天上午7時，中和某高中鍾姓學生騎著YouBike趕著上學，因鍾貪圖方便．未依規定兩段式轉彎，橫跨4個車道，直接從連城路左轉，直行的73歲賴姓騎士與56歲邱姓騎士煞車不及，撞倒鍾生。

警方表示，事發當時，賴男騎車載著孫子上學，見到鍾生突然轉彎，根本來不及反應，撞翻鍾生後倒地，而後方的邱男也是煞不住車，再度撞上鍾生倒地。4人分別受到輕傷，經消防人員包紮止血，已無大礙。

因邱男不願追究責任，經雙方同意後離開現場，警方依規定繪製現場圖及製作談話紀錄、拍攝照片及製作交通卷宗，調閱監視器畫面及行車紀錄器畫面，以利還原事發經過。經警方酒測，並無人酒駕。鍾生騎乘腳踏車不依規定兩段式左轉，警方依違反道路交通管理處罰條例第73條舉發。

中和警分局呼籲，騎乘自行車在設有兩段式左轉的交岔路口，應依規定兩段式左轉；行經路口時務必減速慢行，注意車前狀況，轉彎時亦請遵守交通標線指示並注意往來人車，以保障自身及他人行車安全。